Основное здание школы в Барнауле не пострадало от пожара

Занятия продолжат в понедельник

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Ученики Барнаульской классической школы, где загорелся отдельно стоящий спортзал, продолжат обучение в понедельник, так как основное здание не пострадало. Об этом ТАСС сообщила академический директор школы Александра Иост.

"Основное здание не пострадало, оно отдельно стоящее. В школе все нормально", - сообщила она, отметив, что обучение детей будет продолжено в понедельник.

В школе обучается около 700 детей, она работает с 2014 года. Ранее образовательное учреждение было размещено в другом здании, в новое строение школа переехала в 2022 году.

Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ведомством организована проверка исполнения федерального законодательства при оказании образовательных услуг и требований пожарной безопасности. На место происшествия выехал прокурор Центрального района города Барнаула.

Ранее в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что загорелось здание на территории частной Барнаульской классической школы на Змеиногорском тракте. Площадь пожара составляла порядка 500 кв. м. Возгорание удалось оперативно локализовать на 600 кв. м., открытое горение ликвидировано на этой же площади. Пострадавших нет.