Macan уйдет на службу в армию 28 ноября

Рэпер опроверг слухи о том, что он скрывается от призыва

Редакция сайта ТАСС

Macan (Андрей Косолапов) © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, отправится на прохождение срочной службы в армию 28 ноября.

"В последнее время огромное количество неправдивых инфо-вбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию", - сказал он в видеосообщении в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы Macan должен явиться в военкомат 15 октября, но в пункте сбора он так и не появился. Также исполнитель ранее публиковал в соцсетях фотографию из призывного пункта и сообщал, что будет служить в армии.