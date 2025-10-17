В Подмосковье более 2 тыс. бойцов СВО и их семей получили выплату за участок земли

Регион предлагает вместо предоставления земельных участков получить выплату в размере 500 тыс. рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. участников специальной военной операции (СВО) и семьи погибших бойцов с начала текущего года получили выплату за земельный участок в размере 500 тыс. рублей, об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В Подмосковье мы поддерживаем наших героев СВО и семьи бойцов, а особое внимание уделяем семьям погибших военнослужащих. В нашем регионе доступно более 30 льгот, одна из которых позволяет получить выплату взамен земельного участка. С начала года такие выплаты получили более 2,3 тыс. жителей на общую сумму порядка 700 млн рублей. Отмечу, что подать заявление на получение выплаты можно электронно через региональный портал госуслуг", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Отмечается, что регион предлагает вместо предоставления земельных участков получить выплату в размере 500 тыс. рублей.

В пресс-службе пояснили, что выплату могут оформить участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами России за проявленные заслуги во время службы в СВО. Для получения выплаты необходимо иметь удостоверение ветерана боевых действий и постоянное место жительства в Московской области на момент завершения участия в операции. Кроме того, поддержка распространяется на семьи участников СВО, которые погибли в результате ранения, травмы, контузии или заболеваний, полученных во время выполнения служебных обязанностей.