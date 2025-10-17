В ходе акции "Сохраним лес" с начала сезона высадили 35 млн деревьев

Высадки уже прошли в 77 регионах страны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. 35 млн деревьев высажено с начала сезона в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". Об этом сообщает пресс-служба акции.

"Сегодня всероссийская акция "Сохраним лес" преодолела знаковый рубеж осеннего сезона: в одном из субъектов высажено 35-миллионное дерево проекта. Это половина от запланированного объема по высадке - 70 миллионов деревьев за весь сезон. 17 октября центральные мероприятия акции объединили тысячи волонтеров, представителей власти, студентов и школьников по всей стране: от Северной Осетии до Сахалина. В этот день высадки прошли сразу в шести регионах страны", - говорится в сообщении.

С начала седьмого сезона в акции уже приняли участие около полумиллиона человек. Высадки уже прошли в 77 регионах страны: Башкортостане, Хакасии, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской, Московской областях и других субъектах.

Об акции

Акция "Сохраним лес" - это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад памяти" совместно со всероссийским движением "Экосистема" при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Присоединиться к акции может любой желающий, информация о местах посадок и регистрация участников доступны на сайте: сохранимлес.рф. Генеральный информационный партнер - ТАСС.