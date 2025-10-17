Паслер: автопарк свердловских муниципалитетов пополнят 209 новых автобусов

Соответствующую заявку одобрил Минтранс РФ

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Свердловские муниципалитеты получат 209 современных автобусов до 1 декабря. Соответствующую заявку одобрил Минтранс РФ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.

"В Екатеринбурге автобусный парк увеличится на 150 единиц, из них 20 - большого класса. Первые 36 автобусов уже поступили в город на этой неделе. Для Нижнего Тагила предусмотрено 49 единиц, в том числе 18 - большой вместимости. В Асбест прибудет 10 автобусов", - написал Паслер.

Он также отметил, что обновление общественного транспорта идет в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

"Наша цель - обновить к 2030 году 85% всего транспорта в агломерациях и городах, чтобы у жителей области был современный и удобный транспорт. Мы шаг за шагом движемся к достижению этой цели. В 2025 году за счет средств областного и местных бюджетов в Свердловской области уже обновлено 52 автобуса. Екатеринбург закупил 15 трамваев, 50 троллейбусов, 15 автобусов-гармошек и 15 автобусов большого класса", - добавил Паслер.

В июне Паслер утвердил планы обновления общественного транспорта в муниципалитетах региона, ежегодно до 2030 года на эти цели будут направляться субсидии в размере 300 млн рублей. В 2028 и 2029 годах планируется направлять муниципалитетам по 333,2 млн рублей на покупку новых автобусов.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что автопарк общественного транспорта муниципалитетов региона с численностью населения менее 150 тыс. человек обновится новыми российскими автобусами малого и среднего классов.