Эксперт Шайдуллина: юруслуги могут подорожать из-за ввода адвокатской монополии

Стоимость работы юристов к 2031 году может повыситься на 155%, считает директор исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Введение адвокатской монополии на судебное представительство может привести к росту цен на юридические услуги для граждан на 155% к 2031 году. Об этом, как сообщает корреспондент ТАСС, директор исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право" Венера Шайдуллина сказала во время выступления в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного реформе института адвокатуры.

"В первый год после введения монополии ожидается резкий рост цен на 30%. Это обусловлено мгновенным сокращением предложения услуг из-за исчезновения с рынка большинства юристов без адвокатского статуса. Отсутствие ценовой конкуренции со стороны более доступных специалистов и повышенная нагрузка на оставшихся специалистов дополнительно усилят этот эффект. И к 2031 году, с учетом инфляции, цены могут вырасти на 155%", - сказала она.

По ее словам, после введения адвокатской монополии нагрузка на каждого юриста с правом представительства возрастет примерно в 1,64 раза. Представитель Минюста, присутствовавший на мероприятии, заявил, что резкого роста цен после реформы в ведомстве не ожидают.

Ранее президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина также неоднократно говорила, что введение адвокатской монополии не приведет к резкому росту цен на юридические услуги.

Так называемый законопроект об обязательном представительстве адвокатов, разработанный Минюстом, проходит процедуру официального согласования с заинтересованными федеральными органами государственной власти и организациями. В дальнейшем он будет направлен на рассмотрение Госдумы. Согласно этому нормативно-правовому документу, интересы граждан и организаций во всех судах смогут представлять только адвокаты. В законопроекте также предусмотрены и исключения. Например, такие правила не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и на дела об административных правонарушениях. Сохраняется право граждан представлять свои интересы лично.