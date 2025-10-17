Эксперт Дудаков: встреча Путина и Трампа поможет нормализации отношений РФ и США

Политолог-американист считает, что саммит в Будапеште может помочь возврату дипсобственности России в Соединенных Штатах

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии даст импульс для нормализации двусторонних отношений, включая возможное возвращение дипломатической собственности России в Соединенных Штатах. Такое мнение выразил ТАСС политолог-американист Малек Дудаков.

"Преждевременно говорить, что один этот саммит позволит полностью разрешить украинский кризис, но не стоит исключать, что он даст толчок к определенным подвижкам в двусторонней работе с американцами - к возвращению нашей дипсобственности, к возобновлению работы российских диппредставительств в США и американских в России", - отметил собеседник агентства.

По оценке Дудакова, телефонный разговор между лидерами двух стран "прошел в позитивном формате".

Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.