В Черкесске провели "Марш здоровья" в поддержку борьбы с раком груди

Председатель Ассоциации рестораторов и отельеров СКФО Индира Гузеева подчеркнула важность осведомленности об этом заболевании

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 17 октября. /ТАСС/. Шествие и работу передвижного медкомплекса организовали в Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках акции по профилактике рака груди "Розовый октябрь". Все желающие могли пройти бесплатное обследование на мобильном маммографе, получить консультации врачей и информацию о самодиагностике заболевания, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня на хрупких плечах женщины зиждется все - уход за ребенком и родителями, помощь родным, семейный очаг и уют. <…> Надеемся, что эта акция еще раз напомнит о необходимости обратить внимание на свое здоровье не только ради вас самих, но и ваших близких. Весь октябрь органы власти республики и наш социально ответственный бизнес проводят множество акций, направленных на профилактику рака молочной железы", - сказала депутат парламента КЧР, координатор регионального партпроекта "Женское движение Единой России" Фатима Карданова, приветствуя участниц мероприятия.

"Марш здоровья" в Черкесске поддержали около 200 девушек и женщин республики, гости из Кабардино-Балкарии. Они с розовыми шарами и лентами - символом борьбы с раком молочной железы прошли от стелы Дружбы народов до площадки рядом с амфитеатром в парке "Зеленый остров", где жители и гости города бесплатно могли пройти обследование в "Поезде здоровья" Минздрава Карачаево-Черкесии и получить консультацию врача онколога-маммолога регионального онкодиспансера. Еще на одной площадки акции прием вели онколог, невролог и другие специалисты. Состоялись также лекции о самодиагностике заболевания и его профилактике, врачи подчеркнули важность правильного питания и активного образа жизни в борьбе с любыми недугами.

Председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), модератор акции "Розовый октябрь" в Черкесске Индира Гузеева подчеркнула важность осведомленности об этом заболевании и призвала участниц марша регулярно совместно с родственницами и подругами проходить обследование.

По данным специалистов, рак груди занимает первое место по распространенности онкологических заболеваний среди женщин, а ранняя диагностика в большинстве случаев позволяет полностью вылечить болезнь. Ежегодно 15 октября проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы ежегодно.