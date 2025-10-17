Первый этап дорожных работ подъезда к курорту "Ведучи" завершат досрочно

Проект также включает переустройство существующего наружного освещения на участке протяженностью 2 937 м

ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Первый этап дорожных работ на участке подъезда к туристическому комплексу "Ведучи" в Чеченской Республике завершат досрочно в ноябре 2025 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства Александр Лукашук.

"В ноябре месяце мы запустим досрочно первый этап подъезда к "Ведучи", - сообщил Лукашук.

Ранее сообщалось, что участок федеральной трассы Р-217 "Кавказ" на подъезде к курорту "Ведучи" представляет собой двухполосную автодорогу IV категории с расчетной скоростью движения 40 км/ч для трудных участков в горной местности. Противооползневые удерживающие конструкции установят на протяжении 1 412 м. Длина верховых подпорных стен составит 904 м, низовых - 508 м.

Подъезд к чеченскому селу Ведучи, где расположен одноименный горнолыжный комплекс, проходит в пределах горных склонов на высоте от 781 до 813 м. Для обеспечения устойчивости склонов и стабилизации грунтов в местах оползневых процессов в проектные решения включено переустройство террас на откосах насыпи. Проект также включает переустройство существующего наружного освещения на участке протяженностью 2 937 м, а также ремонт водопропускных труб.