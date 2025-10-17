В Петербурге предложили учредить премию МПА СНГ имени Людмилы Вербицкой

В секретариате Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества независимых государств отметили вклад ученого-филолога в развитие и распространение русского языка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Секретариат Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества независимых государств (МПА СНГ) выступил с инициативой об учреждении премии МПА СНГ имени знаменитого ученого-филолога Людмилы Вербицкой за вклад в развитие и распространение русского языка. Об этом на пленарном заседании конференции "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе СНГ" сообщил Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

В 2026 году исполняется 90 лет со дня рождения Вербицкой - выдающегося лингвиста-русиста, ректора, а затем президента Санкт-Петербургского государственного университета, в течение 20 лет возглавлявшего Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, напомнил он. "Учитывая вклад Людмилы Алексеевны в поддержку и распространение русского языка и ее огромный авторитет не только в научных, но и в политических кругах, а также среди населения наших стран, хотел бы предложить обратиться в Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ с просьбой учредить в следующем году премию МПА СНГ имени Людмилы Вербицкой за вклад в развитие и распространение русского языка", - сказал Кобицкий.

Эту инициативу в секретариате Совета МПА СНГ назвали одним из знаковых итогов прошедшей конференции. Мероприятие проходило в Таврическом дворце 16 и 17 октября.

Организаторами конференции выступили Межпарламентская ассамблея СНГ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Союз переводчиков России, Российская государственная библиотека, МИД РФ, СПбГУ, Государственный институт русского языка им. Пушкина и другие.