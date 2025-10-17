В тюменской школе в честь героев СВО открыли муралы

Они посвящены погибшим во время выполнения боевых задач тюменцам Павлу Шубину и Кириллу Анкушеву

ТЮМЕНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Муралы открыли в тюменской школе №48, они посвящены погибшим во время исполнения воинского долга тюменцам Павлу Шубину и Кириллу Анкушеву, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

"В тюменской школе №48 открыли муралы в память о героях СВО. Их посвятили тюменцам Павлу Шубину и Кириллу Анкушеву", - говорится в сообщении.

Павел Шубин и Кирилл Анкушев погибли в Донецкой Народной Республике во время выполнения боевых задач. Они награждены орденами Мужества.

Создание муралов состоялось в рамках проекта "Тюменский герой", который реализуется при поддержке муниципального гранта городской администрации.