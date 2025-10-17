В Москве провели уникальную операцию, избавившую ребенка от новообразования во рту

Процедура заняла всего 15 минут

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии удалили годовалой девочке редкое сосудистое образование во рту, которое активно росло с самого рождения и вызывало кровотечения, операция прошла по уникальной методике и заняла всего 15 минут. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Успешная работа специалистов Клиники доктора Рошаля наглядно демонстрирует, как уникальные методики, современное оборудование, профессионализм и опыт врачей спасают здоровье юных пациентов. Современные возможности лазерной хирургии, доступные здесь, позволяют проводить малоинвазивные операции с высочайшей точностью. Используя авторскую методику, врачи всего за 15 минут помогли годовалой малышке со сложной сосудистой патологией во рту, которая вызывала кровотечение и стремительно росла. После операции восстановление девочки прошло быстро и мягко, уже на шестые сутки ее выписали домой", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Ребенку понадобилась помощь специалистов из-за кровотечений в полости рта. При обследовании обнаружили гемангиому - доброкачественное новообразование из кровеносных сосудов, оно поразило слизистую щеки, глотки и часть десны. Отмечается, что гемангиомы полости рта встречаются крайне редко и представляют особую сложность для лечения. Удаление обычным хирургическим способом в данном случае невозможно, а медикаментозная терапия требует длительного приема препаратов и не всегда безопасна для ребенка.

Новообразование во рту малышки устранили с помощью специального высокоточного лазерного скальпеля. С помощью него удается одномоментно полностью разрушить все патологические клетки, минимизируя вред для прилегающих здоровых тканей. Ребенок уже находится дома с семьей, специалисты продолжат наблюдать за ней в амбулаторном режиме.