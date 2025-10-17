Строительство обхода Грозного и Махачкалы начнут в 2026 году

Также начнутся расширение транзитной дороги к Ставрополю

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Строительство дорог в обход Грозного и Махачкалы начнут в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства Александр Лукашук.

"Сейчас находится в экспертизе обход Грозного, он будет частью значимой работы, которую мы сдали в прошлом году, - обход Гудермеса. Начнем масштабное строительство и также повысим экологию Чеченской Республики, улучшим качество проезжей части для участников движения", - сообщил Лукашук.

По его словам, также в 2026 году начнутся работы по обходу города Махачкалы. "Также в экспертизе у нас находится обход города Махачкалы, начнем его со следующего года уже реализовывать", - добавил спикер.

Он также отметил, что 23 октября завершатся ремонтные работы на трассе Р-217 в Республике Дагестан. "Мы 23 октября вводим два капитально отремонтированных участка на трассе Р-217 в Республике Дагестан. С каждым годом делаем все больше километров, чтобы выполнить поставленную задачу - до 2030 года все дороги Северо-Кавказского округа с обходами городов запустить в полном объеме", - рассказал Лукашук.

Спикер также добавил, что в скором времени начнутся расширение транзитной дороги к Ставрополю. "Одно из масштабных мероприятий для жителей Ставропольского края и транзитеров, которые едут в сторону Ставрополя, - на днях начнем работы по подъезду к Ставрополью в районе населенного пункта Извещательный. Там пройдет расширение с двух полос до четырех, и это будет полноценна дорога первой технической категории, полностью разделенная барьерами, а также освещена. Сроки выполнения - два года", - сообщил Лукашук.