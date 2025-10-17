Для студенческих семей предложили организовать в вузах бизнес-консультации

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что эту идею после обсуждения поддержали в Торгово-промышленной палате

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась в Минобрнауки с предложением организовать в вузах консультации по предпринимательству для студенческих семей на базе "единого окна".

"Направила обращение в Министерство науки и высшего образования - предложила на базе "единого окна" в высших учебных заведениях организовать консультации для студенческих семей по предпринимательству, - написала депутат в своем Telegram-канале. - Студенты здесь смогут получить информацию о том, как открыть бизнес, зарегистрировать ИП, собрать документы и получить лицензии при их необходимости".

Кузнецова отметила, что эту идею после обсуждения поддержали в Торгово-промышленной палате РФ. По мнению вице-спикера, реализация инициативы станет не только мерой поддержки студенческих семей, но и "вкладом в будущую экономику страны". "Помощь молодой семье в студенческие годы обязательно принесет свои плоды в будущем. Развивая свое дело, семья сможет создать компанию с устойчивой экономической моделью", - объяснила она.