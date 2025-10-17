Движение "Газманов-Родники" начало творческий отбор среди воспитанников детских домов

В конкурсах уже участвовали и побеждали как дети из детских домов, так и взрослые выпускники

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Движение "Газманов-Родники" объявило о старте творческого отбора среди воспитанников детских домов и социальных учреждений для участия в конкурсе детской песни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"Движение "Газманов-Родники" начинает творческий отбор среди воспитанников детских домов. <…> Сейчас идет прием заявок на очередной конкурс детской песни "Родники. Дети", и организаторы приняли решение привлечь к музыкальному состязанию детей-сирот", - говорится в сообщении.

По словам генерального продюсера движения Елены Ульяновой, отбор среди воспитанников детских домов стал логичным продолжением миссии проекта. "Главная миссия нашего проекта - это выявление творческого потенциала у ребят. В полноценных семьях родители занимаются развитием способностей своих детей, а таланты воспитанников интернатов и детских домов, конечно, имеют меньше шансов на раскрытие по вполне объективным причинам. Мы решили эти шансы увеличить" - подчеркнула она.

Ульянова добавила, что ранее в конкурсах "Родники" уже участвовали и побеждали как дети из детских домов, так и взрослые выпускники.

Инициатива движения "Газманов-Родники" была поддержана представителями региональных органов опеки и попечительства, которые выразили готовность организовать отборочные туры в своих регионах. "Это замечательная идея, такие проекты очень сильно влияют на судьбы ребят. Они позволяют не только раскрыть свой талант, который в интернатах зачастую не замечают, но и, что самое главное, поверить в себя и понять, что они не одни в этом мире", - отметил председатель Всероссийской общественной организации "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" Альберт Сарбалаев.

Прием заявок на конкурс "Родники.Дети-2026" открыт до 15 декабря. Подать заявку могут все желающие в возрасте от 7 до 17 лет на официальном сайте проекта. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС - официальный информационный партнер.