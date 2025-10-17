В двух районах Курской области восстановили электроснабжение

В Рыльске устранили все повреждения, Беловский район запитали по резервной схеме

КУРСК, 17 октября. /ТАСС/. Электроснабжение в городе Рыльске и Беловском районе Курской области полностью восстановлено после атак ВСУ по подстанциям в приграничье. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Электроснабжение в Беловском районе и Рыльске полностью восстановлено <…> В Рыльске специалисты устранили все повреждения. Беловский район запитали по резервной схеме", - написал он.

16 октября губернатор Курской области сообщал, что ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске, часть города и пригород остались без электричества. Также были нанесены два удара по подстанции в слободе Белой Беловского района. Электроснабжение было нарушено в 40 населенных пунктах.