В ГД внесли законопроект о доплате учителям за работу в переполненных классах

В случае превышения предельной наполняемости класса учителя смогут получить право на ежемесячную выплату в размере не менее 1 тыс. рублей за каждого ученика сверх установленной нормы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате учителям за работу в переполненных классах - не менее 1 тыс. рублей за каждого ученика сверх нормы. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", наделив Рособрнадзор полномочиями по определению предельной наполняемости школьных классов. В случае превышения предельной наполняемости класса учителя смогут получить право на ежемесячную выплату в размере не менее 1 тыс. рублей за каждого ученика сверх установленной нормы.

Как отмечается в пояснительной записке, мера станет справедливой компенсацией в связи с повышенной нагрузкой и психоэмоциональным напряжением педагогов.