В Южной Осетии зарплаты 70% госслужащих находятся на грани прожиточного минимума

Повышение зарплат не проводилось с 2021 года

ЦХИНВАЛ, 17 октября. /ТАСС/. Зарплаты более 70% государственных гражданских служащих Южной Осетии находятся на грани или ниже прожиточного минимума, что создает социальную напряженность и требует принятия дополнительных мер. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты республики Олег Гаглоев в ходе совещания по вопросам социально-экономического сотрудничества РФ и Южной Осетии, которое прошло в Цхинвале с участием замминистра экономического развития России Сергея Назарова.

Российская делегация во главе Назаровым накануне прибыла в Южную Осетию с рабочим визитом. В рамках поездки планируется посещение объектов Инвестиционной программы и обсуждение вопросов социально-экономического сотрудничества между двумя странами.

"На сегодняшний день зарплаты более 70% государственных гражданских служащих находится на грани прожиточного минимума, установленного в республике. При этом повышение зарплат не проводилось с 2021 года. В то время уровень оплаты труда был доведен до показателей 2017 года по Северо-Кавказскому федеральному округу. Предполагалось, что и в дальнейшем зарплаты будут доводиться до уровня СКФО, но, к сожалению, по определенным причинам такая работа не была проведена", - сказал министр.

Гаглоев отметил, что особенно сложная ситуация складывается у технического персонала органов государственного управления, которые в среднем получают порядка 14 тысяч рублей, что почти в два раза ниже прожиточного минимума. "И самая проблемная категория - это категория прочих работников государственных, муниципальных учреждений. В данной категории сосредоточены три разнородные группы - это руководящий состав государственных учреждений, вспомогательный персонал, а также работники отдельных отраслей - ветеринарии, лесного хозяйства, СМИ и ряда других. Средняя заработная плата у большинства из этих категорий также составляет ниже прожиточного минимума", - пояснил он.

По словам министра, этот вопрос создает социальную напряженность в обществе и требует принятия дополнительных мер. "Учитывая параметры нашего бюджета, есть проблемы с доведением этих зарплат до уровня прожиточного минимума. Проекты соответствующих решений прорабатывались с российскими коллегами, однако по финансовым причина они пока не были включены в действующую Госпрограмму. Мы надеемся, что данный вопрос будет учтен при формировании новой программы социально-экономического развития", - подчеркнул Гаглоев.

Ранее кабмин Южной Осетии утвердил величину прожиточного минимума на душу населения за 3 квартал 2025 года в размере 18 793 рублей, для трудоспособного населения - 20 036 рублей, для пенсионеров - 15 222 рубля, для детей - 20 156 рублей.