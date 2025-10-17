Суд арестовал имущество Галицкого на 435 млн рублей

Адвокат Рубен Маркарьян отметил, что его рыночная стоимость оценивается в 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал имущество бывшего члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого кадастровой стоимостью 435 млн рублей в рамках раздела имущества с бывшей женой Алией Галицкой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Рубен Маркарьян, отметив, что рыночная стоимость арестованного имущества оценивается в 1,2 млрд рублей.

"Суд арестовал имущество кадастровой стоимостью на 435 млн рублей, рыночная стоимость оценивается в 1,2 млрд рублей. Счета моего доверителя арестованы не были", - заявил Маркарьян.

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы принял к производству исковое заявление Алии Галицкой к бывшему мужу Александру Галицкому.

Галицкий - бизнесмен и предприниматель, до недавнего времени был членом совета директоров Альфа-банка. В марте 2022 года он и Сергей Мацоцкий покинули эту структуру.