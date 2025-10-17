В Армении разгорается скандал из-за компромата на главу церкви

Католикос Гарегин II якобы принуждал представителей духовенства участвовать в оппозиционных митингах

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 17 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура Армении изучает запись телефонного разговора двух священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ), из которой вытекает, что католикос Гарегин II якобы принуждал представителей духовенства участвовать в оппозиционных митингах. В ААЦ уже заявили, что нарушение тайны телефонных разговоров само по себе является преступлением, но при этом уклонились от того, чтобы прямо назвать это фейком.

Запись была опубликована рядом провластных армянских новостных изданий. По их информации, беседа шла якобы между директором отдела внешних отношений и протокола Первопрестола архиепископом Натаном Ованнисяном и бывшим носителем жезла католикоса иеромонахом Аганом Ернджакяном. Утверждается, что состоялась она в октябре 2023 года. На записи слышно, как один из ее участников - по версии СМИ, Ернджакян - выражает недовольство в связи с тем, что католикос фактически склонял его участвовать в антиправительственных митингах. Никто из участников беседы пока не выступил ни с опровержением факта разговора, ни с подтверждением его подлинности.

В ААЦ, реагируя на публикацию, отметили, что в контексте действий армянских властей против церкви в последние дни "уже очевидно, кто стоит за этим последним актом". "В настоящее время вся правоохранительная и судебная система задействована в реализации незаконных антицерковных директив. Цель распространения подобных заявлений, приписываемых Католикосу всех армян, - дискредитация и разжигание вражды к церкви и духовенству", - подчеркнули там.

Ранее ААЦ сообщила о задержании 13 священнослужителей, в том числе предстоятеля Арагацотнской епархии епископа Мкртича (Айк Прошян). Последний был заключен под арест сроком на два месяца по обвинению в принуждении к участию в митингах. Вместе с ним под арест сроком на месяц за пособничество в принуждении к участию в митингах был заключен настоятель монастыря Сурб Геворг в Мугни Арагацотнской области Гарегин Арсенян. Оппозиция заявила, что происходящее является частью кампании, которую премьер-министр Никол Пашинян развернул против Армянской апостольской церкви, пытаясь свергнуть католикоса.