В Хасавюрте семье погибшего участника СВО передали орден Мужества

От имени главы города его заместитель Хайбулла Умаров выразил жене Нухбега Омарова соболезнования

МАХАЧКАЛА, 17 октября./ТАСС/. Орден Мужества передали семье погибшего участника СВО военнослужащего Нухбега Омарова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации Хасавюрта.

"В администрации Хасавюрта состоялась церемония передачи ордена Мужества семье погибшего в зоне специальной военной операции военнослужащего Нухбега Омарова. Орден Мужества был присвоен Омарову указом президента страны, посмертно. В мероприятии приняли участие заместители главы администрации Хайбулла Умаров, Раджаб Генжаев и Иса Чергизбиев, а также военный комиссар по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолакскому районам Абакар Давудов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от имени главы Хасавюрта Корголи Корголиева его заместитель Хайбулла Умаров выразил жене погибшего глубокие соболезнования и подчеркнул, что семье будет оказана всесторонняя поддержка. "Вопросы участников СВО находятся на личном контроле руководства города и являются одним из приоритетов работы муниципалитета", - добавили в городской администрации.