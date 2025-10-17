На РЭН объявили победителей молодежного IT-чемпионата

Общий призовой фонд составил 1,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Порядка 600 студентов и молодых специалистов промышленности приняли участие в международном IT-чемпионате, его победители были объявлены на Российской энергетической неделе. Призеры получили награды от вице-премьера РФ Александра Новака и гранты от "Газпром нефти", сообщили организаторы.

IT-чемпионат нефтяной отрасли - это командный конкурс для популяризации цифровых навыков. Он проходит в течение года в несколько очных и заочных этапов, финальная часть регулярно проводится в рамках Российской энергетической недели. Финал, соответственно, состоялся в Москве. Этапы были в разных городах.

"Соревнование включало несколько этапов: решение задач, хакатоны и разработку бизнес-кейса на тему применения искусственного интеллекта для промышленной автоматизации. Общий призовой фонд составил 1,5 млн рублей", - отметили организаторы конкурса.

"Подготовка и развитие нового поколения профессионалов - это важнейшая часть реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. В рамках этой стратегии мы создаем цифровой двойник ТЭК, и для разработки и работы с такими сложными технологиями нам нужны одаренные IT-специалисты, глубоко понимающие специфику индустрии", - отметил вице-премьер России Александр Новак.

Идеи участников чемпионата пройдут экспертизу в ведущих инженерных центрах компаний ТЭК с перспективой внедрения в бизнес-процессы. Также разработчики смогут развить свои проекты до полноценных стартапов, подав заявку на участие в акселерационных программах, таких как "Энерготехнохаб Петербург" и "Индастрикс".

"Этот конкурс является одним из инструментов для формирования кадрового резерва компании. Так, некоторые финалисты IT-чемпионата прошлых лет сегодня уже успешно работают в "Газпром нефти", а также развивают свои идеи до полноценных проектов в наших акселераторах для стартапов", - рассказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

О конкурсе

IT-чемпионат нефтяной отрасли проводится с 2021 года при поддержке Министерства энергетики РФ, "Газпром нефти" и оргкомитета международного инженерного чемпионата CASE-IN. За пять лет проведения соревнования в нем приняли участие представители более 100 компаний и 78 вузов России и стран СНГ.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" ведутся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе".

ТАСС - информационный партнер форума.