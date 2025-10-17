Депутата ЕП от АдГ обязали выплатить штраф за фотомонтаж с нацистским приветствием

Его размер составит €11 250

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Окружной суд Мюнхена обязал депутата Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петра Быстрона выплатить штраф в размере €11 250 за использование символики неконституционных и террористических организаций в фотомонтаже, опубликованном им в соцсети. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на судью.

По его информации, суд счел доказанным, что Быстрон использовал запрещенное нацистское приветствие в фотомонтаже, "в частности, через композицию фотографий". Речь идет о публикации Быстрона в X в 2022 году (ранее Twitter) коллажа немецких политиков, среди которых бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и жена бывшего президента Германии Беттина Вульф изображены с поднятыми руками. Изображения политиков выглядели так, словно они вскинули руки в нацистском приветствии. Публикация была посвящена уходу с должности посла Украины в Берлине Андрея Мельника, сообщение политик сопроводил подписью: "Немецкие политики машут на прощание".

Сам Быстрон не явился на судебное заседание и был представлен адвокатом. Решение суда Мюнхена не является окончательным. Быстрон, как пишет DPA, уже заявил, что обжалует приговор. Ранее он назвал судебное разбирательство "дискредитирующим" недавнюю избирательную кампанию в Европарламент. 2 апреля портал Euractiv сообщил, что Европарламент лишил Быстрона неприкосновенности по запросу властей Германии, которые подозревают его в демонстрации символов "антиконституционных организаций".

В Германии запрещены символы национал-социализма, включая нацистское приветствие.