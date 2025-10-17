Эксперт Бибаров-Государев: атаками на журналистов Киев показал, что боится их

СМИ развенчивают мифы о выдуманных победах ВСУ на фронте, убеждая украинских солдат в неотвратимости поражения Киева, заявил председатель Общественной палаты Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Киевский режим считает российских журналистов такой же угрозой, как и военнослужащих РФ, потому что СМИ развенчивают мифы о выдуманных победах ВСУ на фронте, убеждая украинских солдат в неотвратимости поражения Киева. Таким мнением с ТАСС поделился председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

"Это точечная акция, направленная на убийство российских журналистов, которых киевский режим воспринимает как такую же угрозу, как и российских военных. Потому что информация, которую доносят наши военные корреспонденты, как правило, бьет по самому главному. Она развенчивает мифы о выдуманных украинской пропагандой успехах и достижениях врага. Наши военкоры, донося правду, также доказывают и украинским солдатам всю бессмысленность приносимой ими жертвы ради киевского режима", - сказал эксперт.

Он считает, что украинские власти понимают "неотвратимость своего поражения", поэтому "в кипящей злобе киевские террористы пытаются убивать представителей российских СМИ".

Собеседник агентства уверен, что российские журналисты "во многом обеспечивают уверенность россиян в нашей победе". "Мы узнаем от них и о победах российской армии, подвигах наших военных. Это способствует сплочению нашего народа, что чрезвычайно раздражает Киев", - заключил Бибаров-Государев.