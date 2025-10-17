Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия RT

Планируется, что президент России очно поздравит руководство канала и его сотрудников с юбилеем

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT. Планируется, что глава государства очно поздравит руководство канала и его сотрудников с юбилеем.

Ранее Путин уже поздравил RT с праздничной датой в беседе с ведущим канала Саламом Мосафиром. Президент рассказал, что, когда возникла идея создания этого СМИ, он не подозревал, что инициатива приобретет такое качество и размах и будет так развиваться.

RT, первый российский международный новостной телеканал, отмечает 20 лет в эфире. Глобальная телесеть 24/7 вещает в более чем 100 странах, аудитория превышает 900 млн человек. Новостные и документальные каналы RT доступны на семи языках, а онлайн-порталы и социальные сети - на десяти, включая китайский и хинди. Проекты RT в соцсетях опережают по просмотрам основных конкурентов, таких, как BBC и CNN. При этом портал RT Arabic лидирует по посещаемости среди арабских версий международных СМИ, а RT en Español является самым популярным международным новостным каналом в эфире десяти стран Латинской Америки.