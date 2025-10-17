Путину представили фильм RT о героях СВО

Показ прошел в Императорском фойе Большого театра, где телеканал празднует свое 20-летие

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину презентовали документальный фильм RT о героях СВО. Показ фильма прошел в Императорском фойе Большого театра, где телеканал празднует свое 20-летие.

Президент также пообщался с героями документальных фильмов RT о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО.

RT, первый российский международный новостной телеканал, отмечает 20 лет в эфире. Глобальная телесеть 24/7 вещает в более чем 100 странах, аудитория превышает 900 млн человек. Новостные и документальные каналы RT доступны на семи языках, а онлайн-порталы и социальные сети - на десяти, включая китайский и хинди. Проекты RT в соцсетях опережают по просмотрам основных конкурентов, таких как BBC и CNN, при этом портал RT Arabic лидирует по посещаемости среди арабских версий международных СМИ, а RT en Espa ol является самым популярным международным новостным каналом в эфире десяти стран Латинской Америки.