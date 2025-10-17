В ДНР возобновил работу восстановленный после обстрелов ВСУ детсад

Речь идет о детском саде "Журавушка" в Ясиноватском округе

ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Детский сад в Ясиноватском городском округе ДНР был восстановлен после неоднократных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас садик вновь принял детей, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"После восстановительных работ вновь открылся детский сад "Журавушка" в Ясиноватском округе. Детсад неоднократно подвергался обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, в результате чего была существенно повреждена крыша, выбиты окна. <…> Благодаря восстановлению теплового контура и кровли ребята вернулись в группы. Важно, что здесь трудится коллектив, который любит свое дело, искренне переживает за свой детский сад и делает многое для своих воспитанников", - написал Пушилин.

Он добавил, что в учреждении частично заменили оконные блоки на современные. К середине ноября заменят оставшиеся в спортивном и музыкальном залах. Кроме того, был капитально отремонтирован пищеблок и сейчас дети обеспечены полноценным горячим питанием.

"Продолжаем восстанавливать в Республике наши образовательные учреждения. С 2022 года отремонтировали 187 детских садов, 73 из которых обновили полностью. Делаем все возможное для счастливого детства наших маленьких жителей региона", - отметил Пушилин.