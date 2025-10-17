В Кабардино-Балкарии внедрили передовую систему экстренной помощи

Она включает новое приемное отделение Республиканской клинической больницы

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 17 октября. /ТАСС/. Передовая система экстренной помощи, включающая новое приемное отделение Республиканской клинической больницы, внедрена в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Новое приемное отделение - стационар скорой медицинской помощи Республиканской клинической больницы начнет свою работу в ближайшие дни. Оно является одним из ключевых звеньев в организации экстренной помощи в регионе. Кабардино-Балкария - один из первых регионов, где внедрена передовая система экстренной помощи", - отметил Коков.

Новый корпус РКБ, площадью 1,2 тыс. кв. м, разделен на три зоны для пациентов различной степени тяжести. В отделении есть свои диагностические кабинеты: УЗИ, рентгена, компьютерной томографии, эндоскопии, перевязочные, противошоковый и операционный залы. Это позволит оказывать полный комплекс специализированной помощи.

Кроме того, упрощена маршрутизация пациентов в соседние корпуса больницы через крытые переходы, пояснил Казбек Коков.