В России может появиться стандарт ответственной коммуникации для СМИ

Документ обозначит ключевые определения образа многодетной семьи, уточнил заместитель полпреда президента РФ в ЦФО Алексей Еремин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Стандарт ответственной коммуникации для средств массовой информации и рекламных агентств может появиться в России. Стандарт обозначит ключевые определения образа многодетной семьи, сообщил на ЭКГ-форуме "СО.ЗНАНИЕ" заместитель полпреда президента РФ в ЦФО Алексей Еремин.

"Мы выработали рамку стандарта ответственной коммуникации, то есть мы сформулировали и будем дорабатывать с участием экспертного сообщества этот документ. <…> Стандарт будет распространяться на средства массовой информации, рекламные агентства, продакшены. <….> Мы делаем, фактически, выражаясь языком журналистов, гайд. Такой большой гайд, в котором опишем, как и в каком объеме должна быть показана семья, полная, многодетная семья", - сказал он.

Еремин подчеркнул, что документ будет иметь добровольный характер.

"Мы разработаем этот документ и предложим всей нашей отрасли [медиа]. <…> То есть мы именно предложим присоединиться к той части, к которой участники захотят, которую они разделяют. Фактически, мы откроем такую декларацию для подписания", - пояснил он.

ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и правительства Нижегородской области. Партнеры мероприятия - Сбер и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".