Во Владимирской области сократился срок поиска работы в компаниях ЭКГ-рейтинга

Он уменьшился на девять дней

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Срок поиска работы для соискателей, устраивающихся в компании-участники ЭКГ-рейтинга, сократился на девять дней. Об этом на ЭКГ-форуме "СО.ЗНАНИЕ" сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Сегодня говорили про репутацию работодателя на рынке труда. <…> Предприятие, в первую очередь, которое находится в топе [ЭКГ-] рейтинга, быстрее получает доступ к новым трудовым ресурсам - на девять дней сократился поиск работы для соискателей, которые устраиваются на предприятии, которые участвуют в ЭКГ-рейтинге. Это примерно 15%, но это тенденция устойчивая", - сказал он.

Авдеев также добавил, что сегодня в регионе числится порядка 2 тыс. безработных, при этом число вакансий достигает порядка 20 тыс. "Конечно, мы в первую очередь будем предлагать человеку устроиться на предприятие, которое максимальный вклад дает в экономику региона, страны, поддерживает демографию, экологию. Так что это тоже работающий механизм и репутация для предприятия", - отметил губернатор.

ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и правительства Нижегородской области. Партнеры мероприятия - Сбер и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".