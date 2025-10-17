В Подмосковье открыли почти 4 тыс. новых кружков и секций в этом году

Всего в регионе доступно более 41 тыс. объединений дополнительного образования, в которых занимаются свыше 1,3 млн человек

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. новых кружков и секций заработали в Московской области с начала года. Всего в регионе доступно более 41 тыс. кружков, в них занимаются свыше 1,3 млн человек, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В Подмосковье большой выбор кружков и секций: творчество, спорт, иностранные языки, моделирование и многое другое. Появляются новые форматы, как например, "Кванториумы", где можно освоить перспективные инженерные направления. Наша задача - делать дополнительное образование доступным, содержательным, привлекать лучших педагогов. В этом году мы открыли дополнительно 3,8 тыс. кружков и секций", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова привели в пресс-службе.

Он подчеркнул, что подать заявление на запись в кружки и секции можно онлайн. "Дети могут выбрать подходящий для себя вариант и, не выходя из дома, подать заявку, а затем просто прийти на занятия. Программы дополнительного образования реализуют более 1,5 тыс. организаций: ДШИ, спортивные школы, центры детского творчества. Также кружки и секции есть в школах, и мы стараемся, чтобы качество преподавания было на самом высоком уровне", - рассказал губернатор.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время для школьников и студентов региона доступны более 41,7 тыс. кружков и секций по самым разным направлениям. В них занимаются свыше 1,3 млн человек. Наиболее популярные в этом году кружки - социально-гуманитарной направленности. В них занимаются свыше 480 тыс. человек. Также высоким спросом пользуются кружки художественной направленности и физкультурно-спортивные секции.