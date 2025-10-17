В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали почти 320 дорожных участков

Обновление дорожного полотна проводилось в 48 округах области, среди них Коломна, Дмитров, Сергиев Посад

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области завершили ремонт покрытия на 319 участках дорог в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Работы прошли в 48 округах региона, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Специалисты "Мосавтодора" выполнили план ремонта и отремонтировали около 840 км асфальтобетонного покрытия на 319 участках региональных дорог - в черте населенных пунктов, на подъездах к ним, а у социально значимых объектов: образовательных, медицинских, спортивных учреждений. В этом году мы увеличили объем ремонта на 30%, что позволило привести в нормативное состояние больше объектов и повысить комфорт и безопасность участников дорожного движения", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

В пресс-службе уточнили, что работы велись в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Обновление дорожного полотна проводилось в 48 округах Подмосковья, среди них Коломна, Дмитров, Сергиев Посад и другие.

Отмечается, что в настоящее время дорожники Подмосковья завершают работы по обустройству обочин и нанесению разметки на отремонтированных участках.