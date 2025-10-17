Путин назвал героями бойцов СВО и рассказывающих о них журналистов

Они борются за свои убеждения, заявил президент

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские бойцы СВО и рассказывающие о них журналисты - герои, которые борются за свои убеждения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на мероприятии в честь 20-летия телеканала RT.

"И бойцы, которые пришли с передовой СВО, и журналисты, которые работают на канале, они выглядели как одна семья, потому что все они мужественные люди, героические люди, которые борются за свои убеждения. Вот в этом ценность вашей работы", - сказал он.