Путин назвал правду "оружием межконтинентальной дальности" российской прессы

Оно нужно СМИ РФ, чтобы побеждать "в борьбе за умы и сердца людей", подчеркнул президент

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правда является секретным стратегическим высокоточным оружием межконтинентальной дальности, необходимым российским СМИ для того, чтобы побеждать "в борьбе за умы и сердца людей". На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на 20-летии телеканала RT.

В поздравлении телеканалу он отметил, что в команде RT очень много молодых людей, за которыми сегодня будущее, а также новые и новые победы.

"Я желаю продолжать развиваться, находить новые форматы и новые темы в острой борьбе за умы и за сердца людей. И чтобы побеждать в этой борьбе, необходимо и дальше использовать ваше секретное стратегическое высокоточное межконтинентальной дальности оружие - правду", - отметил глава государства.

Российский лидер обратил внимание на то, что мир сегодня стремительно меняется, "технологии трансформируют журналистику, социальные сети задают новые ритмы, аудитория все чаще смотрит новости в цифровом формате". И RT, по словам Путина, успешно отвечает на эти вызовы, а его сотрудники "остаются смелыми, открытыми и креативными".

"У RT есть главное - опыт, профессиональная команда и доверие зрителей", - объяснил президент и отметил, что двадцатилетний юбилей телеканала - это "этап большого пути для RT и его замечательного коллектива".