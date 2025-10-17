В центре Москвы восстановили движение транспорта

Временные ограничения распространялись на Пушкинскую площадь, Тверскую улицу и Кремлевскую набережную

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта на Пушкинской площади, Тверской улице и Кремлевской набережной в Москве восстановлено после временных ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение открыто: на Пушкинской площади, на Тверской улице, на Кремлевской набережной", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о временном закрытии движения транспорта в центре Москвы.