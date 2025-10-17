В Липецкой области продолжат эксперимент с упрощенным поступлением в колледжи

Девятиклассники из региона сдавали два экзамена вместо четырех, если поступали в средне-специальные учебные заведения, сообщил губернатор Игорь Артамонов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Эксперимент с упрощенной сдачей экзаменов после 9 класса при условии поступления в средне-специальные учебные заведения будет продолжен в Липецкой области. Об этом по итогам визита в регион министра просвещения РФ Сергея Кравцова сообщил губернатор Игорь Артамонов.

"Девятиклассники сдавали два экзамена вместо четырех, если поступали в колледж или техникум. У нас хороший результат - 63% выпускников сделали такой выбор. Эксперимент будет продлен, продолжим в нем участвовать. И планируем по востребованным специальностям добавить еще бюджетные места в наши заведения среднего профобразования", - написал глава региона в Telegram-канале.

Замгубернатора Юлия Котлярова уточнила, что эксперимент по доступности среднего профессионального образования продлят до 2029 года.

Министру также рассказали, что в рамках нацпроекта в 2026 году в Липецкой области отремонтируют 36 школ, в 10 учебных заведениях работы ведутся в этом году.

Ранее министр отметил работающий в регионе сервис социальной поддержки педагогов "Забота", к которому подключены почти 10 тыс. специалистов, и за каждым закреплен куратор. В одной из новых школ Липецка прошла коллегия Министерства просвещения, в ходе которой Кравцов предложил использовать опыт Липецкой области в других регионах.