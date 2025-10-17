В МО РФ рассказали, что казаки отказывались уходить с позиций в 1942 году

У всего личного состава был высокий воинственный дух и наступательный порыв, говорится в архивных документах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Казаки отказывались уходить с занимаемых позиций в период Кущевской атаки в 1942 году, несмотря на объявление командованием о переходе на новый рубеж обороны. Об этом говорится в архивных документах Минобороны России.

"Насколько высоким был воинственный дух и наступательный порыв у всего личного состава частей полков дивизии видно из того, что когда командиры подразделений объявили о переходе на новый рубеж обороны, то казаки не хотели уходить с занимаемых позиций. Характерно при этом, что казаки 33-го кавалерийского полка подпускали к своему переднему краю обороны атакующего противника на 100-150 метров с возгласами: "Подходите поближе, паршивые фрицы", и в упор его расстреливали", - отмечается в журнале боевых действий 4-го гвардейского кавалерийского корпуса Красной армии за июль-сентябрь 1942 года.

Кроме того, отмечается в документе, на участке, обороняемом 25-м кавалерийским полком, немецкие войска два раза переходили в яростную атаку. Дело доходило до штыкового боя и рукопашной схватки, в результате чего "противник панически откатился назад". При этом потери среди двух казачьих полков были незначительными, потому что солдаты "замечательно окопались", указывается в документах.

В районах станиц Кущевская, Шкуринская и Канеловская с 1 по 2 августа Германия повела сильное наступление на всех участках фронта. Для парирования удара была выведена 13-я кавалерийская дивизия, которая при поддержке танков и всей артиллерии 15-й, 13-й, 12-й кавалерийских дивизий и огневых средств 13-й кавалерийской дивизии в конном строю атаковала ударную группу противника.

"Таким образом, ударная группировка противника была смята. Конной атакой было только вырублено большее 1 000 фашистов, захвачено в плен около 300 человек, из которых 100 человек полка СС "Мертвая голова". Захвачены мулы с радиостанциями 8 штук, уничтожено 80 офицеров, и каждый казак, участвовавший в атаке, привез в доказательство "парабеллум", - указывается в докладе командира 17-го кавалерийского корпуса генерал-майора Н. Кириченко заместителю командующего Северо-Кавказского фронта.

В Минобороны подчеркнули, что формирование кавалерийских дивизий проходило по всей территории Советского Союза, в нем принимали участие казаки Дона, Терека, Кубани, Забайкалья, Дальнего Востока, Урала. В военном ведомстве обратили внимание на то, что "вся казачья земля поднялась на поддержку армии", и десятки тысяч казаков, в том числе и те, кто был освобожден от службы по возрасту или по состоянию здоровья, добровольно шли записываться в полки народного ополчения и другие части.