Против Смольянинова вновь открыли исполнительное производство

С актера взыскивают неоплаченные долги по кредитам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Судебные приставы вновь открыли исполнительное производство в отношении актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), заочно арестованного в РФ и объявленного в международный розыск. Как следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС, с него взыскивают неоплаченные долги по кредитам.

Так, судебные материалы в отношении Смольянинова поступили судебным приставам от мирового судьи Москвы. В них указано, что он не уплатил в установленный срок платеж по кредиту, взятому в Сбербанке. На основании поступивших материалов было открыто исполнительное производство, согласно которому с актера принудительно взыскивают задолженность в размере почти 95 тыс. рублей.

23 сентября стало известно, что в отношении Смольянинова после погашения долгов закрыты исполнительные производства. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, задолженность Смольянинова превышала 275 тыс. рублей, более 58 тыс. рублей приходились на неоплаченные штрафы ГАИ, парковку и другие нарушения ПДД. В банке исполнительных производств в отношении него были открыты 44 исполнительных производства.

Басманный суд Москвы 29 октября 2024 года заочно арестовал Смольянинова. Актер обвиняется по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Дело в его отношении было возбуждено 16 января 2023 года. В октябре 2024 года Смольянинов был объявлен в федеральный розыск, а затем и в международный.

Артур Смольянинов снимался в фильмах "Девятая рота", "Белая гвардия", "Восьмерка", "Дуxless". После начала специальной военной операции актер покинул Россию и стал критиковать политику властей. При этом он выразил готовность участвовать в боевых действиях на стороне Украины и заявил, что не возражает против ядерного удара по России. В январе 2023 года Смольянинов был признан иноагентом.