МВД: мошенники для "захвата" смартфонов используют фейковые приложения

После его установки все данные с устройства, в том числе и деньги, оказываются похищенными

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодержкин/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мошенники стали внедрять в схемы обмана фейковое приложение для родительского контроля, получая с его помощью полный контроль над устройствами пользователей. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, потенциальной жертве звонит неизвестный, который представляется сотрудником службы безопасности банка. Он сообщает, что телефон ребенка взламывают через мессенджер, а для блокировки атаки нужно скачать по присланной ссылке специальное приложение для родительского контроля. Однако после его установки все данные с устройства, в том числе и деньги, оказываются похищенными.

Кроме того, такие приложения могут позволить мошенникам блокировать отдельные приложения паролем, вести удаленную трансляцию аудио и видео с микрофона и камер, а также читать входящие сообщения и уведомления из мессенджеров и СМС. Эти приложения позволяют злоумышленникам отслеживать местоположение "зараженного" устройства в реальном времени.

В материалах МВД отмечается, что после установки такого приложения его ярлык скрывается, а удалить его можно, только введя специальный код, который есть у мошенников. В некоторых случаях из-за этого настройки устройства можно сбросить только в сервисном центре.