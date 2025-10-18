На Украине с февраля 2022 "потеряли" почти полмиллиона единиц оружия

Больше всего утрачено различных автоматов, затем пулеметов и гранатометов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Количество украденного или утерянного оружия на Украине с февраля 2022 года достигло 491 426 единиц, причем эта цифра практически удвоилась в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные Национальной полиции Украины, с которыми ознакомился ТАСС.

На конец 2023 года числилось утраченными 178 818 единиц, на конец 2024 - 270 945 единиц, к настоящему времени - 491 426 единиц. Больше всего утрачено различных автоматов - 149 637 единиц (30,45%). В это число также входят пулеметы (29 165 единиц), гранатометы - 18 959 единиц. Остальное количество составляют охотничьи ружья, пистолеты, карабины.

58% пропавшего оружия - иностранного производства.

Власти Украины в феврале 2022 года через отделения полиции начали раздавать боевое оружие всем желающим. В марте того же года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". После этого украинские СМИ писали, что в городах орудуют банды вооруженных грабителей. С тех пор возбуждены тысячи уголовных дел о незаконном обращении с оружием. Его точное количество на руках у граждан неизвестно.