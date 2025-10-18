В ближайшие два года может появиться компьютерная игра о Кындыкан

Каждый сможет узнать о Севере и его значимости, отметила автор проекта Илаан Кындыкан

ЯКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Компьютерная игра по проекту "Кындыкан", который призван сохранить и передать традиционные знания культуры коренных малочисленных народов Севера, появится в ближайшие два года, рассказала автор проекта Илаан Кындыкан в ходе фестиваля якутской анимации TO:KU Fest.

Как ранее сообщали в Институте развития интернета (АНО "ИРИ"), в этом году в части игр и ПО поддержаны 16 проектов, в том числе приключенческая игра про культуру и традиции коренных малочисленных народов Севера "Кындыкан".

"Сейчас мы создаем компьютерную игру. Благодаря поддержке Института развития интернета мы стали первыми на Дальнем Востоке, кто получил эту поддержку, и в ближайшие два года эта история будет оживать в компьютерной игре. Мы делаем все для того, чтобы Кындыкан стала узнаваемым символом в мире, международной культуре для того, чтобы через этот персонаж влиять на многие процессы, которые являются сейчас угрозами исчезновения нашей культуры, чтобы каждый мог знать о Севере и его значимости, потому что Север - это фундамент всей планеты", - рассказала она.

Кындыкан - имя маленькой девочки, найденной в родовом стойбище на Севере 200 лет назад, полностью вымершем от оспы. История о ней переросла в многоэтапный и социальный проект, призванный объединить и сохранить культуру и традиции народов Севера и Арктики. Кукла Кындыкан побывала в космосе - она успешно долетела на космическую станцию 1 июня 2024 года, где ее встретили космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин. В рамках этого космического полета космонавты направили видеообращение к участникам Международных игр "Дети Азии", которые прошли в Якутии.

В Якутске с 16 по 18 октября проходит третий фестиваль якутской анимации TO:KU Fest 2025. Предусмотрены мастер-классы, образовательный и лекционный блоки с привлечением экспертов. Для детей подготовлены концерт, интерактивы, игры, презентации новых мультфильмов.