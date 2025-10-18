В Новосибирске жильцам сгоревшего дома предоставят временное жилье

Всего было эвакуировано 26 человек

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Власти предоставят временное жилье пострадавшим при пожаре в двухэтажном жилом доме в Новосибирске жильцам, которые будут в нем нуждаться. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Для обогрева эвакуированных жителей использовали автобус. После переписи жителей дома часть отправилась к родственникам, шесть человек были временно размещены в здании администрации Ленинского района, обеспечены едой и питьем. С утра решается вопрос о предоставлении временного жилья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии ТАСС уточнили, что жилье получат те, кто будет в нем нуждаться.

Всего было эвакуировано 26 жителей. Ночью в Новосибирске начался пожар в деревянном трехэтажном доме 1941 года постройки. К тушению пожара было привлечено 14 единиц техники. В результате пожара, по информации районного отдела ГО и ЧС, погибло четыре человека, пострадало три человека.