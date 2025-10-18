Минздрав: в России создадут 670 центров для изучения заболеваний

В таких центрах россиянам будут составлять также индивидуальные планы ведения здорового образа жизни и питания, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в кулуарах форума "Инносиб"

ОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Сеть из 670 центров здоровья, которые будут выявлять факторы риска и предупреждать появление заболеваний, появится в России к 2030 году. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в кулуарах форума "Инносиб", который проходит в Омске.

"670 центров здоровья планируется создать до 2030 года по нацпроекту "Здоровье для каждого". Работа их будет заключаться не в выявлении заболеваний, что мы, в принципе, научились делать, а в выявлении факторов развития заболеваний и их предупреждении", - сказала Котова.

Она отметила, что в таких центрах россиянам будут составлять также индивидуальные планы ведения здорового образа жизни и питания. "Тогда мы сменим парадигму от лечения заболеваний к их профилактике. Это позволит сохранить здоровье, отложить развитие заболевания, которое негативно влияет на здоровье человека и смертность", - пояснила замминистра.

Форум социального предпринимательства, который проходит 16-18 октября, собрал представителей регионов РФ, включая Донбасс и Новороссию, и 13 других стран. Организовано 49 тематических площадок. Темами стали социальные инновации как драйверы развития регионов, влияние спортивных мероприятий на экономику и городскую инфраструктуру, традиционные ценности, социальные проекты. Форум проводит Центр инноваций социальной сферы при поддержке правительства Омской области и Общественной палаты региона.