Власти Башкирии помогут восстановить завод "Авангард"

Предприятию окажут помощь в подборе подрядных организаций для ремонта разрушенного здания

Редакция сайта ТАСС

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своем Telegram-канале, что власти республики помогут предприятию "Авангард", где произошел взрыв, определить подрядные организации для восстановления разрушенного здания.

"Стерлитамакский "Авангард", где накануне произошла серьезная чрезвычайная ситуация, - предприятие с особыми условиями труда. Оно имеет дело со взрывчатыми веществами. В результате достаточно сильного взрыва одно из зданий разрушено. Завод достаточно старый, но он выполняет важную государственную задачу, здесь предстоит сделать большой объем работ, и мы готовы помочь предприятию определить необходимые подрядные организации, которые с ними справятся", - написал Хабиров, уточнив, что предприятие продолжит выпускать продукцию.

Он также поблагодарил оперативные службы, которые работали всю ночь, пока не достали всех пострадавших из-под завалов.