Депутат Федяев: идеи смещения начала рабочего дня с "часа пик" не подходят РФ

В мире существует подобная практика, например, в Сингапуре, но в России с ее разнообразием регионов регулировать это из федерального центра нецелесообразно, отметил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Проблема пробок в утренний "час пик" не может решаться в РФ за счет законодательного разведения начала рабочего времени для разных организаций. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия").

Он отметил, что в мире существует подобная практика, например, в Сингапуре, но в России с ее разнообразием регионов регулировать это из федерального центра нецелесообразно.

"Принимать федеральный закон о том, какое учреждение, какого профиля и во сколько должно начинать работать, - это совершенно некорректно, потому что ситуация в регионах абсолютно разная. Где-то вообще пробок нет. И если говорить о существующем законодательстве, то у нас уже предусмотрены и гибкий графики, и удаленная работа", - сказал депутат. Он привел в пример Кемеровскую область, где есть опыт сокращенного рабочего времени по пятницам для матерей.

По словам депутата, и сейчас зачастую промышленные и производственные предприятия начинают работать в 7 и 8 утра, государственные и общеобразовательные учреждения - в 9:00, а бизнес - в 10:00. "Под это увязаны и детские садики. Взять и кому-то начать с 12 рабочий день, а он во сколько тогда ребенка из садика будет забирать, или в МФЦ попадет? Тогда надо работу МФЦ продлевать и так далее. Тот режим, который сегодня установлен, уже позволяет работодателю двигаться туда-сюда [в плане графика]", - сказал Федяев.

Ранее в РФ высказывались идеи о введении разного времени начала рабочего дня для разных организаций, чтобы снизить количество утренних и вечерних пробок, однако такие решения не были приняты. Как ранее заявила ТАСС доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева, такая практика распространена в США, Канаде, странах Европы и Азии. По ее словам, данный подход интересен и не потеряет актуальности в связи с высокой урбанизацией, но при незначительном распространении гибких форм графика решить существующие проблемы в "часы пик" сложно.