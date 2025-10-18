В Москве тыквы-гиганты украсили художественной резьбой

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" началась выставка гигантских овощей

© Эмиль Вильданов/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Выставка овощей-гигантов проходит в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". В рамках мероприятия несколько крупных тыкв украсили художественной резьбой, передает корреспондент ТАСС.

В павильонах ботанического сада посетители могут увидеть десятки крупных овощей. Самые большие тыквы стали полотном для работы чемпиона мира по фигурной резьбе Сергея Кныша. Он украсил овощи цветами и другими элементами.

По словам фермера-любителя Александра Чусова, выращивание тыквы-гиганта составляет полгода. Чусову принадлежит рекорд России, вес выращенного им овоща составил 969 кг. "Нужно подогревать землю, подогревать воздух, контролировать полив, температуру, влажность. В день уходило по 500 л воды на каждую тыкву по отдельности", - поделился он.

На вопрос о том, съедобны ли тыквы, фермер ответил утвердительно. "[На вкус] бывают как дыни, как огурцы, как тыквы, как кабачки. У каждой тыквы будет свой индивидуальный вкус. <…> Они все равно съедобные, но это будет нецелесообразно, ибо себестоимость продукта будет очень велика", - добавил Чусов.

Кроме тыкв-гигантов, на выставке гости могут увидеть арбузы-тяжеловесы. Одному из них принадлежит рекорд России, его вес составил 145 кг. Здесь же представлена рекордная луковица (5,65 кг), кабачки весом более 30 кг и другие крупные овощи.