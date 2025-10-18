В Северной Осетии впервые со времен СССР воссоздали студотряд

В него вошли лидеры факультетов Северо-Осетинского госуниверситета

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 октября. /ТАСС/. Студенческий отряд впервые воссоздали в Северо-Осетинском госуниверситете со времен Советского Союза. Об этом ТАСС сообщили в вузе.

"Впервые со времен СССР в университете воссоздан студенческий отряд. В него входят лидеры из всех факультетов. Они будут принимать активное участие в организационных вопросах университета, а также оказывать помощь в строительных работах, которые будут вестись в вузе", - сказал собеседник агентства.

Также члены студотрядов будут участвовать в мероприятиях крупнейшей молодежной организации страны - "Российские студенческие отряды".

Организация выступает оператором по предоставлению грантов для образовательных учреждений, благодаря чему студенты могут бесплатно получить рабочую профессию по выбранному направлению.