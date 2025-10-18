Названы самые популярные кошачьи клички в Москве

В столице постоянно растет число домашних животных

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Самыми популярными у владельцев кошек в Москве остаются традиционные русские клички для своих питомцев, такие как Барсик и Пушок. Для собак популярностью пользуются зарубежные, например, Джек и Тайсон, сообщил в интервью ТАСС председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

"Что касается имен для питомцев, если говорить на примере кошек и собак, то у кошек традиционно лидируют такие наши старые-добрые имена, как Муся, Пушок, Барсик. А у собак почему-то более распространены иностранные имена: Джек, Джесси, Ричард, Тайсон и другие. Вот такое интересное соотношение: владельцы кошек предпочитают русские имена, а собак - "импортные", - поделился Сауткин.

По словам председателя комитета, в столице постоянно растет число домашних животных. "Жителям Москвы необходимо общение, теплый комочек, который приносит радость и им самим, и их детям, поэтому в городе постоянно растет количество собак, кошек и других питомцев", - подчеркнул Сауткин.

