Россотрудничество: молодежь Ирана все чаще выбирает РФ для продолжения обучения

Представитель Россотрудничества в Тегеране Лилия Панькина отметила, что в исламской республике также увеличивается число студентов, изучающих русский язык

ТЕГЕРАН, 18 октября. /ТАСС/. Все больше иранцев выбирают российские вузы для получения высшего образования, особым спросом пользуются медицинские специальности. Об этом ТАСС сообщила представитель Россотрудничества в Тегеране Лилия Панькина.

"На сегодняшний день в России обучается более 9 тыс. иранских студентов, с каждым годом их количество только растет. Традиционно самыми востребованными специальностями среди иранской молодежи являются медицинские. Однако интерес вызывает и ряд других направлений, таких как международные отношения, информационная безопасность, творческие профессии. Число заявок на обучение в рамках квоты правительства России с каждым годом становится больше", - отметила она.

По словам Панькиной, в исламской республике также увеличивается число студентов, изучающих русский язык. "Молодежь осознает значимость изучения русского языка, особенно с учетом того, что Россия и Иран - стратегические партнеры", - добавила она.

В пятницу в Тегеране прошло организованное Россотрудничеством мероприятие для иранской молодежи, желающей подать заявки на обучение в России, на котором выступили Лилия Панькина, советник посольства России в Иране Игорь Демкин, а также представитель Федеральной таможенной службы Максим Пьянзин. Абитуриенты демонстрировали неподдельный интерес к российскому образованию. Панькина рассказала о новой приемной кампании, возможностях и перспективах обучения в России, акцентировав внимание на необходимых документах и ключевых моментах, которые могут существенно повысить шансы успешного прохождения первого этапа отбора. Пьянзин ознакомил иранцев с деятельностью Российской таможенной академии, рассказал о направлениях подготовки, уровнях образования, а также перспективах обучения в РТА.

В мае глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что федеральное агентство получает тысячи заявок на обучение от студентов из Ирана и стран СНГ. По его словам, на текущий учебный год в Иране на 300 мест по квоте были поданы 1 279 заявок.