В Новой Москве родители отравившегося ребенка требуют почти 33 млн рублей

Мальчик выпил жидкость для посудомоечной машины в детском саду

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы 11 декабря рассмотрит иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью шестилетнего мальчика, который по вине няни и воспитательницы в 2023 году отравился в детском саду подмосковного города Щербинка жидкостью для посудомоечной машины. Как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов, сумма исковых требований родителей к школе и столичному департаменту образования и науки составляет почти 33 млн рублей.

"Сотрудниками ГБОУ Москвы "Школа №2117" оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В этой связи просим Мещанский районный суд Москвы взыскать с образовательного учреждения и департамента образования и науки Москвы солидарно в пользу Ямщикова Анатолия Сергеевича, действующего как законный представитель несовершеннолетнего, убытки в размере 16 976,4 рублей, моральный вред в размере 23 225 529,60 рублей, 8 934 718 рублей (в пользу родителей), а также 689 261,04 рублей (в пользу бабушки), что составляет 32 866 484 рублей", - следует из материалов дела.

Гражданский иск о возмещении причиненного ущерба, а также о взыскании морального вреда был подан родителями и бабушкой мальчика к школе и департаменту образования отдельно, так как в рамках уголовного дела он рассмотрен не был.

Инцидент в детском саду в Новой Москве произошел 31 марта 2023 года. Шестилетний мальчик попросил у няни воду, а затем пошел на кухню, где взял первую попавшуюся кружку и выпил все ее содержимое. Внутри стакана оказалась жидкость для посудомоечной машины, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Щербинский суд Москвы в начале 2025 года признал воспитательницу детского садика Нину Литовко и няню Патимат Потехину виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 238 УК РФ). Литовко, полностью признавшая вину, была оштрафована на 150 тысяч рублей, а признавшая вину частично Потехина - на 50 тысяч рублей. Суд также лишил обеих осужденных женщин права заниматься воспитательной деятельностью на два и один год соответственно. Мосгорсуд признал законным приговор, который в августе этого года вступил в силу.